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Акинфеев вернулся после травмы и готов обыграть «Зенит»

31 Августа 2023 • 11:34 Комментировать

Травма экс-голкипера сборной России, ветерана вратарского цеха Игоря Акинфеева, заставила армейский клуб прибегнуть к помощи его сменщика. Владислав Тороп в последнем поединке в Оренбурге не дал повода усомниться в надежности защищаемых им ворот. И вроде бы всё для ЦСКА в этот вечер сложилось благоприятно, исходя из общего характера и сценария встречи. Как всегда, армейцы увезли из степной столицы очки. Однако впереди 3 сентября и поединок на «ВТБ Арена» с питерским «Зенитом». В марте именно победа в аналогичной встрече заставила поверить в клуб Федотова. Но многое будет зависеть от последнего рубежа. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о предыдущих травмах в карьере Акинфеева и сопоставляет их в спортивных итогах клуба по итогам сезона.

Веллитон

Эпизод, произошедший ровно 12 лет назад, 28 августа 2011 года, самый знаковый и запоминающийся в карьере Игоря. Заполненная чаша Большой спортивной арены спорткомплекса «Лужники» и миллионная зрительская телеаудитория стали свидетелями грустного события, произошедшего на исходе 27-й минуты встречи «Спартак» – ЦСКА. После длинного перевода мяча в район штрафной армейцев голкипер ЦСКА, находясь за пределами штрафной, в прыжке головой переводит мяч за пределы поля, тем самым прерывает навес противника. Уступая ему в позиции (Акинфеев был на мяче первым), бразилец Веллитон тем не менее идёт на контакт с голкипером и врезается в него. При приземлении у Игоря даёт о себе знать старая травма, полученная четырьмя годами ранее. В итоге он получает разрыв крестообразной связки – событие резонансное, обсуждаемое как в СМИ, так и в болельщицкой среде.

«Кресты» травмировал «на втором этаже»

Первый разрыв «крестов» у Акинфеева случился в игре против «Ростова» в мае 2007 года. В борьбе за верховой мяч Милан Вьештица упал на колено вратаря. Несмотря на сложности, врачам удалось вернуть 24-летнего стража ворот ещё в сезоне 2007 года, но знаковый поединок отбора к чемпионату Европы–2008 в «Лужниках» против англичан он наблюдал с трибун.

Нет Акинфеева – нет результата

Стоит напомнить, что в период с 2010 по 2018 год только однажды в восьми чемпионатах армейцы опустились ниже второй строчки в итоговой таблице. И произошло это, как понимаете, именно в сезоне-2011/12, когда бессменный голкипер «красно-синих» отсутствовал непростительно долго – 41 (!) встречу. В мае 2012-го подопечные Слуцкого, как и в мае 2007 года при Газзаеве, были третьими в таблице, хотя за пять сезонов до 2007 года также не находились ниже второй строчки.

Не рискнули и не прогадали

25 августа в Оренбурге Акинфеев был в заявке на игру и потенциально был готов занять место «в рамке». Однако из-за искусственного газона на стадионе «Газовик» медперсонал «красно-синих» решил не спешить с окончательной выпиской голкипера. До знаковой встречи с «Зенитом», 3 сентября, будет возможность выпустить героя домашнего чемпионата мира-2018 в игре Фонбет Кубок России с «Сочи». В недавнем финале Суперкубка в Казани в послематчевой серии пенальти ветеран продемонстрировал и в очередной раз доказал, что его рано списывать со счетов.

Предыдущие травмы Игоря Акинфеева

Сезон
Травма

Длительность

отсутствия, дней

Количество

пропущенных матчей

2021/2022

Ушиб большеберцовой кости62

2020/2021

ОРВИ132

2017/2018

Проблемы с коленом93

2016/2017

Проблемы с коленом81

2011/2012

Разрыв крестообразной связки21741

2006/2007

Разрыв крестообразной связки18440

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Акинфеев
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