Тренер «Брагантино» прокомментировал новость о переходе Капишабы в ЦСКА

Наставник бразильского клуба «Брагантино» Педро Кайшинья отреагировал на новость, что защитник команды Жуниньо Капишаба переходит в московский ЦСКА.

«Если клуб это никак не комментирует, то и я не буду. Для меня свойственно обсуждать такое, когда все точно решено. Не люблю разговаривать о чем-то гипотетическом. Предложение действительно было, переговоры еще идут, они не закончены», - передает слова специалиста Globo Esporte.

В прессе сообщалось, что за трансфер Капишабы руководство «армейцев» заплатит семь миллионов евро. С бразильцем будет подписан четырехлетний трудовой договор.