Янбаев назвал переход из «Локомотива» в «Краснодар» главной ошибкой в карьере

Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев рассказал о главной ошибке в своей карьере.

Янбаев вспомнил о переходе из «Локомотива» в «Краснодар» летом 2017 года. По мнению экс-футболиста, если бы он остался в московском клубе, то мог бы выступать на профессиональном уровне гораздо дольше.

«Локо» предлагал контракт, не хотел, чтобы я уходил. А я ещё за полгода до конца соглашения подписался с «Краснодаром», где в итоге перестал играть. Оставшись в «Локо», возможно, карьеру завершил бы позже», — цитирует Янбаева «РБ Спорт».

Напомним, Янбаев завершил игровую карьеру в феврале нынешнего года в возрасте 38 лет. В составе «Локомотива» защитник успел дважды выиграть Кубок России. За «Краснодар» же Янбаев провёл лишь три игры, не сумев отметиться в них результативными действиями.