ЦСКА покупает бразильского игрока за семь миллионов евро

Между московским ЦСКА и бразильским «Брагантино» достигнута договоренность о переходе защитника Жуниньо Капишабы, об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Вене Касагранде.

Сумма трансфера составит шесть миллионов евро. Еще один миллион «армейцы» выплатят бразильской стороне в качестве бонусов. Кроме того, «Брагантино» получит 10 процентов от последующей продажи игрока. Трудовое соглашение Жуниньо с ЦСКА будет рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Капишаба поучаствовал в 41 поединке во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.