Скопинцев рассказал, что думает о Роналду

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о выступлениях 38-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду за саудовский «Аль-Наср».

«Смотрю каждый гол и финт Роналду, он вдохновляет колоссальной работой над собой, тем, что продлевает свой футбольный век. Это легенда, икона, непревзойденный лидер и просто гений», - рассказал Дмитрий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Роналду переехал в чемпионат Саудовской Аравии в январе 2023 года. В новом сезоне Криштиану принял участие в двух поединках за «Аль-Наср», записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.