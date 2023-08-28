Карраскаль ответил, мог ли он перейти в «Спартак»

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, сменивший ЦСКА на «Динамо», рассказал, был ли у него вариант трудоустройства в московском «Спартаке».

«С уважением отношусь ко всем командам. Но такого, чтобы перейти в «Спартак», я не слышал. Никогда этого не было. Рад, что нахожусь в «Динамо». О другом не хочется думать», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что о трансфере Карраскаля в «Динамо» было объявлено вчера, 27 августа. Полузащитник подписал с «бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года. В соглашении указан пункт о возможной пролонгации сотрудничества на сезон.