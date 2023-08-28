Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно перехода Хорхе Карраскаля в стан «бело-голубых».

«Пока сложно сказать, насколько приход Карраскаля - хорошее усиление. Ещё надо посмотреть. Посмотрим, как он обоснуется в команде, как вольётся в коллектив, какую позицию займет. Игрок он хороший. У него, правда, последнее время в ЦСКА что-то не получилось. Но он и там хорошо играл ведь. Потенциально это очень хороший трансфер для «Динамо». Если он заиграет, конечно. В ЦСКА Карраскаль выглядел неплохо, на мой взгляд. Думаю, что у него получится, и трансфер окажется хорошим для «Динамо». Он всё-таки уже освоился в России, он играл здесь год», - сказал Терёхин.