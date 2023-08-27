Сенников оценил игру Антона Миранчука в победном матче с «Сочи»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил игру полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука в победном матче РПЛ против «Сочи».

«Миранчук провел хороший матч целиком, он на поле был настоящим лидером. Он выдвигался вперёд, прострел на Дзюбу в моменте с голом, подачи в первом тайме», — заявил экс-футболист российской сборной, чьи слова приводит «Матч ТВ». Сенников также выделил игру Артёма Дзюбы, отметив его активность в атакующих действиях.

Напомним, что «Локомотив» одержал победу с минимальным счётом благодаря мячу Максима Глушенкова. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата, набрав девять очков после шести туров.