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Сенников оценил игру Антона Миранчука в победном матче с «Сочи»

27 Августа 2023 • 23:26 Комментировать
Сочи
0:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил игру полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука в победном матче РПЛ против «Сочи».

«Миранчук провел хороший матч целиком, он на поле был настоящим лидером. Он выдвигался вперёд, прострел на Дзюбу в моменте с голом, подачи в первом тайме», — заявил экс-футболист российской сборной, чьи слова приводит «Матч ТВ». Сенников также выделил игру Артёма Дзюбы, отметив его активность в атакующих действиях.

Напомним, что «Локомотив» одержал победу с минимальным счётом благодаря мячу Максима Глушенкова. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата, набрав девять очков после шести туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Антон Миранчук
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