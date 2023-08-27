Оздоев провёл полный матч за ПАОК в чемпионате Греции

Летний новобранец ПАОКа Магомед Оздоев сыграл в рамках второго тура чемпионата Греции. Его команда обыграла дома «Кифисию» - 2:1. Голами и голевыми передачами российский хавбек не отметился, однако провёл на поле весь матч от начала – до конца.

После сегодняшнего успеха ПАОК идёт на втором месте в национальном первенстве, у клуба в активе шесть набранных очков.

Напомним, что Оздоев перебрался в ПАОК из стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк», в котором он провёл сезон предыдущий. Сумма трансфера составила 1 млн евро.