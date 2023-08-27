Пономарёв назвал успехи «Крыльев Советов» временным явлением

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв оценил недавние успехи самарских «Крыльев Советов». Команда Игоря Осинькина в воскресенье вечером обыграла дома «Балтику» (2:1) и взлетела на четвёртое место турнирной таблицы РПЛ.

«Жаль Серёжку Игнашевича. Сравняли, но в компенсированное время «Крылья» вышли вперёд. У «Балтики» неплохая команда, неплохие футболисты, однако им пока не везёт», - рассуждает Пономарёв для Rusfootball.

Отметим, что в следующем туре Премьер-лиги у «Крыльев» снова будет неплохой шанс обзавестись очками – дома самарцы принимают воронежский «Факел», что идёт на 14-м месте.

«Крылья» пока успешны, игра есть, молодцы. Но думаю, это временное явление. Им сегодня повезло забить в добавленное время, так бы только очко взяли», - добавляет эксперт.