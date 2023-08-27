Мелкадзе: «Паники от 12 места нет, но дым от пожара уже появляется»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал текущее турнирное положение своей команды.

«Ничего катастрофического пока нет, завершился только шестой тур, 24 игры впереди. У нас в коллективе нет равнодушных, нет паники, однако дым от пожара начинает появляться. Поэтому нужно взять все в свои руки и одержать победу в следующем туре», - делится Мелкадзе с Rusfootball.

Напомним, что после воскресного вечера сочинцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды – шесть набранных очков после шести прошедших туров.

В следующем туре подопечные Дмитрия Хохлова будут гостить у «Оренбурга».