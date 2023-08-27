Глушенков: «Нам кровь из носу нужна была победа»

Форвард «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал трудовую победу своей команды над «Сочи» в рамках шестого тура РПЛ (1:0). Напомним, что состоявшийся вечером матч завершил шестой тур Премьер-лиги.

«Наш дополнительный настрой на матч был связан с тем, что мы плохо стартанули, а две игры последние отыгрывались на последних секундах. Нам кровь из носу нужна была победа сегодня. Газон плохой, жара, но мы перебороли все факторы», - делится футболист для «Матч ТВ».

После победы «Локомотив» поднялся на восьмое место, набрав в копилку девять баллов. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся дома с одним из аутсайдеров Премьер-лиги – «Балтикой».

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