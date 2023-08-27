Защитник «Локомотива» Сильянов впервые появился на поле в этом сезоне

В матче шестого тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на выезде с минимальным преимуществом в счёте 1:0 переиграл футбольный клуб «Сочи» благодаря голу Максима Глушенкова.

На 84-й минуте в составе столичного клуба на замену вышел защитник Александр Сильянов. 22-летний футболист впервые в этом сезоне сыграл в официальном матче, хотя всегда присутствовал в заявках.

Прошлый сезон Сильянов провел в аренде в «Ростове» и сыграл 30 матчей в РПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.