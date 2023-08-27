Защитник «Локомотива» Морозов - о матче с «Сочи»: «Набрали важные три очка»

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов высказался о победе над «Сочи» (1:0) в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Морозов отметил, что игра получилась непростой, и никто не хотел уступать, и поэтому прежде всего нужно было проявить характер.

«Мы забили гол и по такой игре нужно было любой ценой удержать преимущество. Хорошо, что у нас это получилось, набрали важнейшие три очка», - добавил защитник в разговоре со «Спорт-Экспресс».

Напомним, что победный мяч забил Максим Глушенков.

«Локомотив» с девятью очками занимает восьмое место в турнирной таблице.