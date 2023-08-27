На сложном поле «Сочи» и «Локомотив» провели заключительный матч шестого тура Премьер-лиги. У гостей было больше десятка ударов по воротам, но результативной и победной стала только одна атака, когда в радиусе штрафной получил мяч Максим Глушенков, убрал его в сторону от двух противников и нашел брешь в обороне, чтобы между защитников пробить впритирку с правой штангой. Сочинцы же были не так остры, как в прошлом домашнем поединке и не смогли порадовать болельщиков голами.

Как это было - смотрите в видеообзоре.