У команд Хохлова – пять поражений и ничья в матчах против «Локомотива»

Шесть раз команды под руководством российского тренера Дмитрия Хохлова встречались с московским «Локомотивом». И ни разу подопечным этого тренера не удавалось добыть победу в играх против «железнодорожников», делится фактом телеграм-канал «Цифроскоп».

Так, в истории противостояний команд Хохлова и «Локо» насчитывается уже шесть встреч. В них Хохлов пять раз проиграл оппонентам из Москвы, ещё в одной игре произошла ничья.

Напомним, самая недавняя встреча команды Хохлова с «Локомотивом» состоялась менее часа назад. «Сочи» с минимальным счётом уступил гостям из Москвы дома.