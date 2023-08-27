Хохлов: «Где-то торопились, не хватало хладнокровия»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов дал комментарий для «Матч ТВ» после игры с «Локомотивом».

- Эмоций было много на поле. Но неужели все положительные эмоции выплеснули в предыдущем матче на этом стадионе?

- Да нет, не выплеснули. Положительные эмоции должны появляться от чего-то, но, к сожалению, у нас в атаке сегодня мало что получилось. Вроде и доводили мячи до штрафной площади, а вот завершающие удары и передачи… То ли торопились, то ли неточности были, много брака сегодня допустили.

- В чем причина необязательных потерь? Где-то промахнулся, где-то недобежал, совсем нелепое движение, и мяч потерян.

- Я же сказал, что где-то торопились, не хватало хладнокровия. Может быть, эмоции как раз помешали чуть похладнокровнее в завершающей стадии сыграть.

- При преимуществе с такой командой все-таки мало попадали в створ сегодня.

- Я не думаю, что игроки не хотели попасть в створ. Но не получалось, потому что где-то соперник не давал и грамотно располагался, и мы так поразнообразнее должны играть в атаке, где-то брать на себя инициативу больше, угрожать воротам, обыгрывать - это тоже никто не отменял.