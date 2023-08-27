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Галактионов: «Команда сыграла самоотверженно, дисциплинированно и, самое главное, с большим рвением, это большая похвала»

27 Августа 2023 • 22:23 Комментировать
Сочи
0:1
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий для «Матч ТВ» после игры с «Сочи».

- Очень тяжелая победа?

- Безусловно. С учетом того, что качество поля не позволяет играть в комбинационный футбол, но в любом случае были моменты, когда мяч вниз положили. Пришлось упростить, но мы планировали определенные вещи с учетом и наличием в составе Артёма Дзюбы. В принципе, многие вещи, выходы в быструю атаку и хороший мяч забили, они получались.

- Тем не менее, при большом количестве голевых моментов и 11 ударах в створ всего один гол. Настораживает?

- Надо поправлять, потому что Артём провел сегодня первый матч после длительного перерыва. Плюс-минус нащупываем определенные сочетания в атаке. Я думаю, что всё впереди. То, что сегодня команда сыграла самоотверженно, дисциплинированно и, самое главное, с большим рвением, это большая похвала. Они большие молодцы, поблагодарим команду за хорошую и важную победу.

- Казалось, что очень эмоционально происходило общение на поле с футболистами и арбитром. На это обращаете внимание?

- Я думаю, что такой эмоциональный фон и импульс игры. И сопернику также нужна была победа, поэтому градус зашкаливал, и эмоции в каких-то моментах захлестывали. Обратим внимание ребят, что с арбитрами лишнего говорить не нужно.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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