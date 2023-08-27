Подняли денег и засветились на перспективу: 5 громких трансферов из РПЛ в Европу

Арсен Захарян перебрался из «Динамо» в «Реал Сосьедад» и теперь будет стараться проявить себя в чемпионате Испании. По этому случаю сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выделить пятёрку самых громких трансферов из Российской премьер-лиги в Европу за последние десять лет – с лета 2013 года.

Саломон Рондон

Откуда: «Зенит».

Куда: «Вест Бромвич».

Когда: лето 2015.

Сумма: 17 млн евро.

Первый этап Саломона Рондона в России продлился три года. Первую половину этого периода венесуэлец провёл в «Рубине», а вторую – в «Зените». Выступая за питерцев, Рондон исправно забивал, что позволило форварду перебраться в Премьер-лигу Англии. Летом 2015 года «Зенит» получил за Саломона 17 миллионов евро от «Вест Бромвича». На туманном Альбионе венесуэльский нападающий не затерялся. За четыре года Рондон провёл за «Вест Бромвич» и «Ньюкасл» (аренда) 153 матча, в которых забил 40 голов и отдал 17 результативных пасов. В средине 2019 году «ВБА» продал Саломона китайскому «Далянь Про» за хорошие деньги - за 18,27 миллиона евро.

Леандро Паредес

Откуда: «Зенит».

Куда: «ПСЖ».

Когда: зима 2019.

Сумма: 40 млн евро.

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В «Зенит» Леандро Паредес перебирался в качестве звезды. К тому моменту, к лету 2017 года, аргентинец успел поиграть на хорошем уровне в Италии. Российская Премьер-лига стала для Паредеса лишь перевалочным пунктом. За полтора года в «Зените» Паредес смог неплохо заработать, не теряя в качестве. Хавбек оставался востребованным в Европе, и в январе 2019 года он перебрался в «ПСЖ» за 40 миллионов евро. Нельзя сказать, что в Париже Паредес блистал, но свой приличный уровень поддерживал. И всё же год назад Леандро пришлось снова менять клуб – он отправился в аренду в «Ювентус». А совсем недавно аргентинец вернулся в «Рому», где на него всерьёз рассчитывает Жозе Моуринью.

Александр Зинченко

Откуда: «Уфа».

Куда: «Манчестер Сити».

Когда: лето 2016.

Сумма: 2,25 млн евро.

В 2014-2015 годах Александру Зинченко было непросто. Он поругался с «Шахтёром», не захотев быть очередным воспитанником клуба, который только и скитается по арендам. Какое-то время Зинченко, как он сам рассказывал, жил чуть ли не в гараже. Как вдруг в начале 2015-го украинца не приютила «Уфа». Дела пошли в гору - уже через полтора сезона Зинченко захотел видеть в своей команде Хосеп Гвардиола. «Манчестер Сити» заплатил за Александра 2,25 миллиона евро, правда, сначала игрок съездил в ПСВ в аренду. Вернувшись, Зинченко стал постепенно получать игровое время в английском топ-клубе. Гвардиола высоко ценил украинца, а сейчас его высоко ценит Микель Артета в «Арсенале». Главный секрет Зинченко – работоспособность и шикарная техническая оснащённость. В «Манчестер Сити» Александра всегда брали в «квадраты» с самыми сильными в плане техники футболистами.

Александр Головин

Откуда: ЦСКА.

Куда: «Монако».

Когда: лето 2018.

Сумма: 30 млн евро.

После успешного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году для Александра Головина наступил идеальный момент для переезда в Европу. В итоге воспитанник ЦСКА перебрался в «Монако». Клуб Лиги 1 тогда заплатил за Головина 30 миллионов евро. Нельзя сказать, что во Франции россиянин блещет – с более статусными клубами в последнее время Александра не связывают – но при этом он показывает приличный уровень и является твёрдым игроком основной обоймы «красно-белых» вот уже шестой сезон. В 179 официальных играх за «Монако» Головин записал на свой счёт 25 голов и 33 результативных паса на партнёров. Александру только 27 лет, и ему ещё есть куда расти.

Виллиан

Откуда: «Анжи».

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Куда: «Челси».

Когда: лето 2013.

Сумма: 35,5 млн евро.

Виллиан сделал себе имя в «Шахтёре» - в своё время «горняки» становились трамплином для многих игроков из Бразилии. В начале 2013 года у Виллиана было немало вариантов в топ-лигах, но он вдруг перебрался в «Анжи». Тогда махачкалинцы могли привлекать звёзд своими финансовыми возможностями. В итоге за «Анжи» Виллиан поиграл только полгода. Летом 2013-го «Челси» купил бразильского вингера за 35,5 миллиона евро. В Лондоне Виллиан долгое время выступал на высоком уровне, хотя со временем его звезда начала угасать. Впрочем, даже сейчас бразилец остаётся в АПЛ, представляя «Фулхэм».

Александр Тихий