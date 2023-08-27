Азаров заявил, что у «Крыльев Советов» ещё точно будут трансферы

Глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что этим летом «Крылья Советов» ещё точно усилятся.

«Приобретения точно будут до конца трансферного окна. Рано говорить об этом, это всегда на тоненького, особенно в нынешних особых условиях, в которых работает менеджмент «Крыльев» и весь российский футбол», - цитирует Азарова «Матч ТВ».

Напомним, что воскресным вечером самарцы порадовали своих болельщиков победой. Благодаря голу Георгия Зотова в компенсированное время «Крылья» победили дома «Балтику» (2:1) и взлетели на четвёртую строчку турнирной таблицы РПЛ – у клуба 11 баллов.