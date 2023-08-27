Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Антон Миранчук: «Такие игры должны нас двигать вперед и помочь дальше идти»

27 Августа 2023 • 22:16 Комментировать
Сочи
0:1
Локомотив Москва
окончен

Лучший футболист матча «Сочи» - «Локомотив» (0:1) Антон Миранчук поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень сложный матч?

- Так и есть, согласен.

- Чего здесь было больше - соперничества с противником или все-таки поля?

- Поле? Понятно, что оно всем одинаковое. Мы старались не обращать внимание, знали, что будет сложно контролировать мяч, прямо какие-то моменты получались. Были и в первом тайме моменты, и во втором забили, Глуш [Глушенков] - молодец. В таких матчах характер проявляется. Такие игры должны нас двигать вперед и помочь дальше идти.

- Почему все-таки мало забили? Очень много ведь было разнообразных моментов.

- Тяжело сказать, наверное, кто-то не так ногу поставил или еще что-то. Где-то не повезло, может быть, сказалась где-то усталость, все равно жарко было. Хоть мы до этого и играли в Краснодаре, плюс-минус погоду понимали. Поэтому, может быть, и усталость какая-то.

- Вы всем коллективом отправились благодарить болельщиков. Это еще одно доказательство того, что сегодня был трудный матч?

- Конечно, мы играем для болельщиков, это те люди, которые нас всегда поддерживают и верят в нас до последнего. Такие победы, все вместе, мы и они - одна семья.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Балтика Балтика
2
1
2.05 3.80 3.60
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
1
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
22:29 · Россия. Премьер-лига
У команд Хохлова – пять поражений и ничья в матчах против «Локомотива»
22:29 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Где-то торопились, не хватало хладнокровия»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Команда сыграла самоотверженно, дисциплинированно и, самое главное, с большим рвением, это большая похвала»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Азаров заявил, что у «Крыльев Советов» ещё точно будут трансферы
22:16 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук: «Такие игры должны нас двигать вперед и помочь дальше идти»
22:13 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Локомотива» нанесли девять ударов в створ за матч – пока это рекорд сезона РПЛ
22:08 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» забил в 21-м матче РПЛ подряд - это новый клубный рекорд
22:07 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о сложном характере Карраскаля
22:07 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев высказался о трансферах Карраскаля и Чавеса в «Динамо»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Российский голкипер Лунёв дебютировал за «Карабах»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» повёл в сочинском матче - видео видео
21:38 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» прокомментировали интерес к полузащитнику «Тальереса» Толосе
21:36 · Россия. Премьер-лига
Нагучев прокомментировал свой бойкот Дзюбы в эфире телеканала
21:32 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев: 40 минут в меньшинстве длились, будто 10 часов
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Щенникова - о будущем игрока: «В ближайшее время будет ясность»
Все новости
Рекомендуем