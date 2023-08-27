Антон Миранчук: «Такие игры должны нас двигать вперед и помочь дальше идти»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Локомотив» (0:1) Антон Миранчук поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень сложный матч?

- Так и есть, согласен.

- Чего здесь было больше - соперничества с противником или все-таки поля?

- Поле? Понятно, что оно всем одинаковое. Мы старались не обращать внимание, знали, что будет сложно контролировать мяч, прямо какие-то моменты получались. Были и в первом тайме моменты, и во втором забили, Глуш [Глушенков] - молодец. В таких матчах характер проявляется. Такие игры должны нас двигать вперед и помочь дальше идти.

- Почему все-таки мало забили? Очень много ведь было разнообразных моментов.

- Тяжело сказать, наверное, кто-то не так ногу поставил или еще что-то. Где-то не повезло, может быть, сказалась где-то усталость, все равно жарко было. Хоть мы до этого и играли в Краснодаре, плюс-минус погоду понимали. Поэтому, может быть, и усталость какая-то.

- Вы всем коллективом отправились благодарить болельщиков. Это еще одно доказательство того, что сегодня был трудный матч?

- Конечно, мы играем для болельщиков, это те люди, которые нас всегда поддерживают и верят в нас до последнего. Такие победы, все вместе, мы и они - одна семья.