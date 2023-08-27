Игроки «Локомотива» нанесли девять ударов в створ за матч – пока это рекорд сезона РПЛ

Столичный «Локомотив» в воскресном вечернем матче РПЛ против «Сочи» нанёс девять ударов в створ ворот оппонентов. Таким образом, как сообщает Opta Sports, «железнодорожники» повторили рекорд текущего сезона среди всех команд Премьер-лиги.

Примечательно, что в двух матчах без форварда Артёма Дзюбы суммарно в исполнении игроков «Локо» было лишь четыре удара в створ.

Напомним, что единственный гол в матче оформил молодой нападающий «Локомотива» Максим Глушенков. Благодаря трём очкам «Локо» поднялся на восьмое место турнирной таблицы Премьер-лиги – в активе команды девять баллов.