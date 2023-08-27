«Локомотив» забил в 21-м матче РПЛ подряд - это новый клубный рекорд

Игроки столичного «Локомотива» забивают в 21-м матче Российской премьер-лиги подряд. Как сообщает Opta Sports, прямо сейчас футболисты «железнодорожников» показывают свою рекордную серию в рамках чемпионатов России.

Помимо этого, в вечернем матче игроки «Локо» впервые в новом сезоне Премьер-лиги не пропустили.

Напомним, что «Локомотив» в воскресенье вечером оформил выездную победу над «Сочи» - 1:0. Автором единственого гола матча стал молодой нападающий москвичей Максим Глушенков.

После финального свистка «Локо» немного поправил своё турнирное положение и теперь идёт на восьмом месте с девятью баллами.

Больше подробностей о прошедшем матче – в нашем традиционном ревью.