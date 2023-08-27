В «Динамо» высказались о сложном характере Карраскаля

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о подписании полузащитника Хорхе Карраскаля.

«В первую очередь, видим его качества на футбольном поле — это и есть основополагающий базис для принятия решения по футболисту. Что касается непростого характера — как мы знаем, наиболее талантливые футболисты зачастую обладают непростым характером», — заявил функционер «бело-голубых», чьи слова приводит издание Sport24. Гафин напомнил, что на старте своей тренерской карьеры Марцел Личка работал со скандально известным Артёмом Милевским в брестском «Динамо», сумев направить его в нужное русло.

Напомним, что Хорхе Карраскаль присоединился к московскому клубу, перейдя из ЦСКА. В новом коллективе колумбийский хавбек будет выступать под восьмым номером.