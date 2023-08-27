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Скопинцев высказался о трансферах Карраскаля и Чавеса в «Динамо»

27 Августа 2023 • 22:07 Комментировать

Защитник футбольного «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о трансферах полузащитников Хорхе Карраскаля и Луиса Чавеса в столичный клуб.

Игрок отметил, что уже видел своих новых одноклубников на базе.

«Тепло их встретили, они помогут нам в ротации, взрослые и мастеровитые футболисты, игроки сборных, классное усиление. Только время покажет, прав я или нет», - заявил Скопинцев в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ»

Напомним, что оба легионера подписали долгосрочные контракты с «Динамо», которые рассчитаны до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Хорхе Карраскаль Луис Чавес
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