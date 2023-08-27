Российский голкипер Лунёв дебютировал за «Карабах»

Российский голкипер Андрей Лунёв дебютировал за «Карабах» в рамках чемпионата Азербайджана. В рамках четвёртого тура первенства клуб принимал дома «Кяпаз» и сыграл вничью – 1:1. Лунёв появился в составе своей новой команды с первых минут встречи.

Лунёв стал свободным агентом этим летом – к концу подошёл его трудовой контракт с леверкузенским «Байером», в котором россиянин числился с 2021 года. В немецком клубе он был одни из резервных вратарей.

Напомним, ранее агент вратаря рассказал, почему экс-игрок «Зенита» и «Уфы» выбрал именно «Карабах».