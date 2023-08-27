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Дома и поле не помогает: «Локомотив» обыграл «Сочи» на вязком южном газоне

27 Августа 2023 • 21:57 Комментировать
Сочи
0:1
Локомотив Москва
окончен

«Локомотив» и «Сочи» сыграли в рамках чемпионата России. Матч шестого тура РПЛ состоялся 27 августа на стадионе «Фишт».

Протокол игры  
Сочи0:1Локомотив Москва
  56'Глушенков Максим (0:1)
Заболотный НиколайМиладинович ИванДркушич ВаняЛитвинов Вячеслав 80' (Ангбан Викторьен ( 80') Маргасов Тимофей 63' (Медведев Юрий II ( 63') Нобоа Кристиан  31'Кравцов КириллМакарчук Артём 71' (Заика Кирилл ( 71') Крамарич МартинИгнатьев Иван 63' (Мелкадзе Георгий ( 63') Юсупов Артур 63' (Силвейра Мигел ( 63')
Запасные: Алвес МарселоБурмистров НикитаЮрганов ИгорьМещанинов АртёмГойло НикитаБатырев АмирАносов Данил
Лантратов ИльяНенахов Максим  81' 84' (Сильянов Александр ( 84') Морозов ЕвгенийФассон ЛукасТикнизян НаирБаринов Дмитрий  38'Карпукас Артём 85' (Марадишвили Константин ( 85') Рыбчинский Дмитрий  45' 64' (Пиняев Сергей ( 64') Миранчук АнтонГлушенков Максим 64' (Жемалетдинов Рифат ( 64') Дзюба Артём
Запасные: Гилерме МаринатоКуликов ДаниилИзидор ВильсонКузьмичёв ИванРаков ВадимСарвели ВладиславХудяков ДаниилМитай Марио
27 августа. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

Закрывали шестой тур РПЛ футболисты «Сочи» и «Локомотива». Закрывали вязкой игрой на вязком поле. Разговоров об околофутбольной теме было куда больше, чем разговоров об игре. Поле с проплешинами, тяжеловатое, мяч ходит медленно, отскоки просчитать сложно. Со всеми этими проблемами столкнулись игроки «Сочи» и «Локомотива», но не только природа виновата. Футболисты и сами не стремились нарушать вялое течение матча.

Галактионов знатно перекроил атаку – в старте вышли восстановившийся Дзюба, под ним трио составили Антон Миранчук, Глушенков и Рыбчинский. На скамейке запасных нашли себя Пиняев и Жемалетдинов. Но кадровая встряска не помогла. «Локо» смотрелся вяло, атаковал на низких скоростях. Рыбчинский получил возможность пробить из хорошей позиции после скидки Миранчука, но просто катнул мяч в руки Заболотному. Затем Глушенков в похожем стиле мог воспользоваться передачей Дзюбы, но итог такой же.

«Локомотив» хоть старался, двигался активнее. Хозяева, которым родное поле должно быть привычнее, наоборот увязали как в болоте. Ни одного удара в створ ворот за первый тайм, ни одного опасного подхода. Все атаки «Сочи» гасило поле, оборона «Локомотива» даже и не включалась почти. В этой атмосфере тотальной скуки доиграли команды до 56-й минуты, когда «Локомотив» наконец-то забил. А помог москвичам Маргасов, потерявший мяч у своей штрафной площади.

Антон Миранчук далее забросил на 11-метровую отметку, Дзюба оттуда скинул чуть назад, и Максим Глушенков хлестким ударом вонзил мяч в угол ворот Заболотного – 0:1. И если вы думаете, что гол «Локомотива» как-то взбодрил «Сочи», то вовсе нет. Активничал только Хохлов. Сначала тренер сделал тройную замену, выпустив на поле МММ – Мелкадзе, Мигела и Медведева. Ещё через 10 минут вышел Заика, а потом и Ангбан. Вот только тренерские перестановки никак не влияли на игру.

«Сочи» так и остался с гордым нулём ударов в створ ворот, «Локомотив» без проблем довёл матч до победы, а вязкое ещё ему помогало, попутно играя против хозяев. Впервые «железнодорожники» победили в РПЛ в августе и почти догнали московский «Спартак». На один балл «Локо» отстаёт от «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сочи
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