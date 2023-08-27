На 57-й минуте матча шестого тура Премьер-лиги «Сочи» - «Локомотив» был открыт счёт. Артём Дзюба получил в штрафной передачу с левого фланга от Антона Миранчука, не позволил опекуну добраться до мяча и выдал удобную скидку на Максима Глушенкова, который, не поднимая глаз, убрал мяч левее и с 17 метров не очень сильно, но точно направил мяч впритирку с правой штангой ворот сочинцев. «Локомотив» повел 1:0. Видео голевой атаки представлено ниже. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.