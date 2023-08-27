В «Крыльях Советов» прокомментировали интерес к полузащитнику «Тальереса» Толосе

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об информации, что самарский клуб заинтересован в услугах полузащитника аргентинского клуба «Тальерес Кордоба» Сантьяго Толосы.

«Мы работаем над усилением. Хотим, чтобы оно было точечное. Но всю информацию мы привыкли давать на официальном сайте», - приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Контракт 20-летнего футболиста с «Тальересом» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

В текущем сезоне Толоса принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.