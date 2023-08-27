Нагучев прокомментировал свой бойкот Дзюбы в эфире телеканала

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев прокомментировал свой отказ называть фамилию форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в трансляции заключительного матча шестого тура РПЛ. В нём «железнодорожники» играют против «Сочи» в гостях.

«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы - лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артём и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что он стал суперзвездой. Защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Моё молчание - перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе», - написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Напомним, что комментатор назвал фамилию форварда лишь к исходу первого получаса матча команд.