Скопинцев: 40 минут в меньшинстве длились, будто 10 часов

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о трудностях, с которыми команда столкнулась в ничейном матче РПЛ против «Рубина».

«Как начали в меньшинстве играть, эти 40 минут длились, будто 10 часов. Ещё два умудрились забить. Я слышал разные мнения о результате. Естественно, у нас есть дух победителя, но нужно быть реалистами», — заявил игрок «бело-голубых», чьи слова приводит «Матч ТВ». Скопинцев также отметил, что, несмотря на упущенную победу, важно набранное в меньшинстве очко.

Напомним, что матч шестого тура Премьер-лиги между «Рубином» и «Динамо» закончился со счётом 2:2. Подопечные Марцеля Лички находятся на четвёртом месте в турнирной таблице с 11 очками.