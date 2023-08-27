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Скопинцев: 40 минут в меньшинстве длились, будто 10 часов

27 Августа 2023 • 21:32 Комментировать
Рубин
2:2
Динамо Москва
окончен

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о трудностях, с которыми команда столкнулась в ничейном матче РПЛ против «Рубина».

«Как начали в меньшинстве играть, эти 40 минут длились, будто 10 часов. Ещё два умудрились забить. Я слышал разные мнения о результате. Естественно, у нас есть дух победителя, но нужно быть реалистами», — заявил игрок «бело-голубых», чьи слова приводит «Матч ТВ». Скопинцев также отметил, что, несмотря на упущенную победу, важно набранное в меньшинстве очко.

Напомним, что матч шестого тура Премьер-лиги между «Рубином» и «Динамо» закончился со счётом 2:2. Подопечные Марцеля Лички находятся на четвёртом месте в турнирной таблице с 11 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Скопинцев
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