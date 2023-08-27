Глушенков метко пробил, «Локомотив» повёл в матче с «Сочи»

В заключительном матче шестого тура Премьер-лиги «Сочи» играет против «Локомотива». Первая половина противостояния получилась нерезультативной, но после перерыва гости повели. Артём Дзюба поставил корпус в центре штрафной и отыграл чуть назад на Максима Глушенкова, который по линии ворот двинул мяч чуть левее и низом пробил в дальний угол ворот - без шансов для голкипера.

«Локомотив» ведет со счетом 1:0 и с 9 очками поднимается на восьмое место в онлайн-таблице. Соперник с 6 баллами на грани зоны стыковых матчей. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.