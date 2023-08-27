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Тихонов: Не рассчитывал на победу «Крыльев Советов»

27 Августа 2023 • 21:08 Комментировать
Крылья Советов
2:1
Балтика
окончен

Бывший игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу самарцев над «Балтикой» в игре шестого тура РПЛ.

«Не рассчитывал, что самарцы смогут выиграть. Казалось, что «Балтика» сможет проявить себя. Где, как не в Самаре, им набирать очки? — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». Тихонов отметил, что такой результат стал неожиданностью из-за серьёзных потерь в костяке самарцев и в линии атаки.

Напомним, что «Крылья Советов» выиграли матч шестого тура со счётом 2:1 и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Андрей Тихонов
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