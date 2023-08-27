Тихонов: Не рассчитывал на победу «Крыльев Советов»

Бывший игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу самарцев над «Балтикой» в игре шестого тура РПЛ.

«Не рассчитывал, что самарцы смогут выиграть. Казалось, что «Балтика» сможет проявить себя. Где, как не в Самаре, им набирать очки? — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». Тихонов отметил, что такой результат стал неожиданностью из-за серьёзных потерь в костяке самарцев и в линии атаки.

Напомним, что «Крылья Советов» выиграли матч шестого тура со счётом 2:1 и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.