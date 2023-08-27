Корниленко прокомментировал победу над «Балтикой»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о победе в матче шестого тура РПЛ против «Балтики».

«Победить «Балтику» удалось за счёт характера и желания одержать победу перед своими болельщиками. Согласен, что игра была тяжёлая. «Балтика» — организованная команда», — заявил экс-футболист самарцев, чьи слова приводит «Чемпионат». Корниленко также отметил, что результат матча закономерен на фоне энергозатратной игры.

Напомним, что «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:1. После шести туров подопечные Игоря Осинькина находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата с 11 очками.