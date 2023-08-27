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Зотов: «Потолок «Крыльев Советов» - первое место»

27 Августа 2023 • 20:54 Комментировать
Крылья Советов
...
Факел
02.09 17:30

Один из главных героев матча «Крылья Советов» - «Балтика» Георгий Зотов ответил на вопрос о том, какой результат для его клуба является «потолком» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Первое место. В чемпионате же 16 команд? Ну вот это потолок у всех команд РПЛ. А нет? А для чего тогда вообще выходить и играть? Говорить про 14–15‑е место?», - делится футболист с «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря голу Зотова и трём очкам «Крылья» поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ и сейчас имеют в активе 11 баллов.

«Отличный отрезок, нужно просто продолжать. Каждый из нас делает свою работу, продолжаем», - добавляет футболист.

В рамках седьмого тура Премьер-лиги «Крылья» примут дома «Факел» - ещё одну команду из нижней части турнирной таблицы.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Георгий Зотов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ФАКЕЛ
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