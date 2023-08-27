Борис Игнатьев: В матче с «Ахматом» «Спартаку» явно не хватило скорости

Бывший тренер российской национальной команды Борис Игнатьев высказался об итоге матча шестого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом».

«В матче с «Ахматом» команде Абаскаля тоже явно не хватило скорости. И не только какой-то двигательной активности, а быстроты в целом. Мяч долго ходил от игрока к игроку. Спартаковцы не могли завладеть преимущество», — цитирует слова специалиста «Матч ТВ». По мнению эксперта, такой футбол отличался от того, что подопечным Гильермо Абаскаля удалось показать в начале текущего сезона. Также Игнатьев напомнил, что такое перепад формы был свойственен «Спартаку» и в прошлом сезоне.

Напомним, что «красно-белые» не могут выиграть в последних трёх матчах в рамках чемпионата, набрав в них лишь одно очко. «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с десятью очками.