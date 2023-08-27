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​Комментатор «Матч ТВ» всё-таки назвал фамилию Дзюбы в трансляции

27 Августа 2023 • 20:41 Комментировать
Сочи
0:0
Локомотив Москва
1 2.40 X 3.35 2 2.95
перерыв

В воскресенье вечером «Сочи» и «Локомотив» проводят очный матч в рамках шестого тура чемпионата России. Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев перед игрой отказался называть в трансляции фамилию Артёма Дзюбы на фоне непростых отношений с форвардом «железнодорожников». Тем не менее, ближе к исходу получаса игрового времени Нагучев всё-таки назвал Дзюбу по фамилии.

Отметим, что Дзюба вернулся в состав «Локомотива» - предыдущие несколько игр форвард пропустил из-за повреждения.

Следить за развитием событий в игре между «Сочи» и Локомотивом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Роман Нагучев Матч ТВ
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СОЧИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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