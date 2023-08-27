Гаджиев уверен, что Дзюба ещё наберёт хорошую форму

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев уверен, что форвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба ещё покажет своё в этом сезоне и наберёт хорошую форму.

«У Артёма было не самое ударное начало сезона, но там вмешалась и травма. Постепенно он будет набирать форму, выйдет на свои привычные показатели. Думаю, ближе к середине сезона расцветет и всё нормально будет», - цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, что пока на счету знаменитого форварда лишь один забитый гол – он оформил его в рамках второго тура РПЛ в матче против «Факела» (4:1).

Прямо сейчас «Локо» на выезде встречается с «Сочи» в рамках шестого тура РПЛ. Текстовую трансляцию матча ведёт портал LiveResult.ru.