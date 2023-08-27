Игрок «Крыльев» Костанца во время матча с «Балтикой» лишился зуба

Игрок самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца получил неприятное повреждение в минувшем матче РПЛ против «Балтики» (2:1). Он лишился зуба, сообщил главный тренер самарской команды Игорь Осинькин после игры.

«К сожалению, в первом тайме ему выбили зуб, но, думаю, сегодняшней победой на зуб он заработает», - рассказал Осинькин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что после победы самарцы взлетели на четвёртое место турнирной таблицы Премьер-лиги и набрали 11 баллов.

В седьмом туре подопечных Осинькина ожидает встреча с другим аутсайдером чемпионата России – «Факелом».