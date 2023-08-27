Александр Хаджи: «Сегодняшний «Спартак» перестал играть в одно касание»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи расстроен тем, что команда, по его словам, отказалась от своего фирменного стиля игры в одно касание. Он отметил, что такой игры в исполнении «Спартака», которым руководит испанский специалист Гильермо Абаскаль, уже нет.

- Cпартаковцы все время делают несколько касаний мяча, так что соперник успевает им врезать по ногам. По сути, они передерживают мяч. Плохо видят поле и недостаточно хорошо открываются, - обрисовал нынешнюю игру команды ее бывший администратор, слова которого цитирует издание Bobsoccer.ru.