​Комментатор «Матч ТВ» Нагучев отказался называть фамилию Дзюбы в трансляции

Известный комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сообщил, что не будет называть фамилию Артёма Дзюбы в ходе трансляции игры Премьер-лиги между «Сочи» и «Локомотивом». Нагучеву придётся постараться, ведь Дзюба попал в стартовый состав «железнодорожников» после нескольких пропущенных из-за повреждения матчей.

Стоит сказать, что между Романом Нагучевым и Артёмом Дзюбой имеется конфликт. Относительно недавно комментатор говорил, что форвард «Локомотива» «ведёт себя как быдло», когда отказывается говорить с журналистами.

Текстовая трансляция матча «Сочи» - «Локомотив» проходит на LiveResult. В отличие от «Матч ТВ», фамилия Дзюбы там будет фигурировать.