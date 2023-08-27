«Балтика» пропускает в 11-м подряд матче чемпионата России

Калининградская «Балтика» воскресным вечером уступила в гостях самарских «Крыльям Советов» - 1:2. Исход матча в компенсированное время решил гол Георгия Зотова.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», калининградцы пропускают уже в 11-м подряд матче в рамках чемпионатов России. Это новый клубный антирекорд.

Более того, «Балтика» проиграла свой шестой гостевой матч подряд в чемпионатах страны, что также стало новым клубным антирекордом.

Напомним, что из-за поражения балтийцы остались в зоне вылета – с тремя баллами клуб занимает 15-е место в турнирной таблице.

О том, как развивались события вечерней игры, читайте в нашем обзоре.