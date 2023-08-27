Галактионов: «Необходимо сделать правильные выводы после последних матчей, улучшить качество игры»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий для «Матч ТВ» перед игрой с «Сочи».

- В предыдущем матче «Сочи» устроил настоящий концерт на этой арене, едва ли не с фейерверком. Испугало?

- Неправильное слово «испугало». Понятно, что это еще более детально заставило анализировать соперника. Обратили внимание на определенный нюанс, постарались донести до наших игроков. Соответственно посмотрим, как ребята постараются воплотить все эти моменты в игре.

- Едва ли не главный разведчик в составе «Локомотива» - Владислав Сарвели. Выйдет ли он на поле? Может быть, он что-то рассказал?

- Посмотрим по характеру игры, у нас есть несколько вариантов усиления игры по ходу матча, будем от этого отталкиваться.

- За счет чего сегодня «Локомотив» победит? Один маленький секрет.

- Нам необходимо сделать правильные выводы после последних матчей, улучшить качество игры. Ну и необходимо добиваться победы, потому что болельщики заждались этого.

- Болельщики будут?

- Мы очень рассчитываем на это.