Запасные «Крыльев Советов» забили больше всех в текущем сезоне РПЛ

Запасные игроки самарских «Крыльев Советов» на данный момент являются лучшими в лиге по количеству забитых голов после выхода на замену. Как сообщает Opta Sports, футболисты со скамейки самарцев оформили четыре гола усилиями четырёх игроков – это Сергей Бабкин, Егор Карпицкий, Николай Рассказов и Георгий Зотов.

Напомним, что в воскресенье вечером самарский клуб одержал домашнюю победу над «Балтикой» Сергея Игнашевича – 2:1. Благодаря трём очкам самарцы продолжают идти в лидирующей группе чемпионата России и занимают четвёртое место с 11 баллами в активе.

В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встречаются дома с другим аутсайдером лиги – «Факелом».