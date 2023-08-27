Хохлов: «Мы уже забыли недавние 4:0»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов дал комментарий для «Матч ТВ» перед игрой с «Локомотивом».

- Как сохранить предмачтевую улыбку через 90 минут игры?

- Я думаю, что это напрямую зависит от результата. Всегда настроение хорошее, когда команда выигрывает. Хотелось бы, чтобы сегодня добились победы.

- Я думаю, что предыдущий матч вас вдохновил на что-то интересное. Что мы сегодня увидим? 4:0 с уважаемым соперником? Все-таки «Локомотив» - для вас особенная команда.

- Мы забыли уже тот результат, на этой неделе готовились к игре с «Локомотивом», серьезная команда. Есть на что обратить внимание, и как раз таки этим нюансам уделяли внимание на протяжении всей недели, посмотрим, как на поле будет.

- Самый настоящий концерт был неделю назад. Что сегодня можно сделать еще ярче?

- Ярче? Главное - сыграть так, как нужно, как мы договариваемся, сохранить, как я уже говорил, баланс в обороне и атаке, чтобы реализация оставалась на том же уровне. Всё, наверное, основное - добиться важной победы.

- Даже 1:0 будет вполне радостным результатом?

- Давайте не будем загадывать, но еще раз говорю: мы настроены на положительный результат.