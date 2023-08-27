​«Крылья Советов» - лучшая команда РПЛ по ожидаемым голам

«Крылья Советов» могут похвастаться хорошей игрой в линии нападения. В шести прошедших турах Премьер-лиги команда Игоря Осинькина забила 14 голов – это лучший показатель наравне с «Зенитом».

Если же брать модель ожидаемых голов (xG), то здесь «Крылья Советов» являются лучшей командой Российской премьер-лиги на текущий момент с показателем в 10,7. Об этом рассказывает Opta.

Следующий матч Премьер-лиги «Крылья Советов» проведут в субботу, 2 сентября. Команда Игоря Осинькина будет играть против «Факела» на своём поле.

На текущий момент «Крылья Советов» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.