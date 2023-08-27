«Крылья Советов» и «Зенит» лидируют по забитым голам в сезоне РПЛ

В воскресенье «Крылья Советов» порадовали армию своих болельщиков победой над «Балтикой» со счётом 2:1. В шести прошедших матчах нового сезона Премьер-лиги самарцы забили 14 голов. Это лучший показатель наравне с «Зенитом».

Третье место по количеству забитых голов в текущем чемпионате России делят «Динамо» и ЦСКА, которые забили по 13 раз.

Стоит сказать, что один матч шестого тура Премьер-лиги не завершился. В нём «Сочи» (8 забитых голов на текущий момент) будет играть против «Локомотива» (9 забитых голов на текущий момент). Не пропустите подробную текстовую трансляцию.