Игнашевич: «Хорошая игра, я считаю, что игра нам давалась»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал комментарий для «Матч ТВ» после игры с «Крыльями Советов».
- Что случилось с командой во втором тайме? Вы пропустили уже в компенсированное время?
- Ничего не случилось, футбол.
- Как оцените сегодня игру своей команды?
- Хорошая игра, я считаю, что игра нам давалась, но, к сожалению, проиграли.
- Можете сказать, что судейские решения повлияли сегодня на результат?
- Нет.
- Впереди два матча, на неделе Кубок и в конце недели чемпионат. Какая-то ротация будет у вас?
- Да, в Кубке всегда ротация.
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