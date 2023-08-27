Игнашевич: «Хорошая игра, я считаю, что игра нам давалась»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал комментарий для «Матч ТВ» после игры с «Крыльями Советов».

- Что случилось с командой во втором тайме? Вы пропустили уже в компенсированное время?

- Ничего не случилось, футбол.

- Как оцените сегодня игру своей команды?

- Хорошая игра, я считаю, что игра нам давалась, но, к сожалению, проиграли.

- Можете сказать, что судейские решения повлияли сегодня на результат?

- Нет.

- Впереди два матча, на неделе Кубок и в конце недели чемпионат. Какая-то ротация будет у вас?

- Да, в Кубке всегда ротация.