Георгий Зотов забил свой третий гол в РПЛ, в последний раз защитник забивал три года назад

Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов воскресным вечером поразил ворота калининградской «Балтики» в рамках шестого тура РПЛ. Это случилось в компенсированное время встречи – удар россиянина стал победным и принёс самарцам победу – 2:1.

Любопытно, что в последний раз до сегодняшнего вечера Зотов забивал в Премьер-лиге три года назад будучи игроком «Оренбурга». Всего защитник сыграл в элите российского футбола 128 матчей, делится Opta Sports.

Напомним, что благодаря вечерней победе «Крылья» поднялись в турнирной таблице чемпионата России на четвёртое место и теперь у команды 11 набранных очков.