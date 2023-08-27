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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Георгий Зотов забил свой третий гол в РПЛ, в последний раз защитник забивал три года назад

27 Августа 2023 • 19:45 Комментировать
Крылья Советов
...
Факел
02.09 17:30

Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов воскресным вечером поразил ворота калининградской «Балтики» в рамках шестого тура РПЛ. Это случилось в компенсированное время встречи – удар россиянина стал победным и принёс самарцам победу – 2:1.

Любопытно, что в последний раз до сегодняшнего вечера Зотов забивал в Премьер-лиге три года назад будучи игроком «Оренбурга». Всего защитник сыграл в элите российского футбола 128 матчей, делится Opta Sports.

Напомним, что благодаря вечерней победе «Крылья» поднялись в турнирной таблице чемпионата России на четвёртое место и теперь у команды 11 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Георгий Зотов
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