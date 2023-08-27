Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о ситуации с продлением контракта.

Агент отметил, что соглашение будет действовать ещё 1,5 года, поэтому никуда не нужно торопиться, к тому же Костя не скрывает то, что хочет попробовать себя в Европе.

«Мы ничего не просим — не поднять зарплату, ничего. Костя спокойно играет в футбол, выполняет свой контракт. Наша сторона никуда не спешит», - приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.